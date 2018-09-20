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В Украине зафиксирован новый случай ботулизма

Скорая помощь
06:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Заболела 49-летняя женщина после употребления вяленой рыбы собственного приготовления.

В Днепре зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом, информирует Общественный центр здоровья Минздрава Украины.

"Сейчас она (женщина) находится в тяжелом состоянии в реанимации Днепропетровской городской клинической больницы №21", - говорится в сообщении на странице центра в Фейсбук в среду.

Отмечается, что с начала 2018 года зарегистрировано 84 случая ботулизма, в результате которых пострадало 97 человек, 8 из которых умерли.

Ботулизм - это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям, вызванное палочкой Clostridium botulinum и ее токсином, содержится в неправильно приготовленных и хранящихся консервах. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их органолептических свойств. Вегетативные формы и споры обнаруживаются в кишечнике различных домашних и особенно диких животных, водоплавающих птиц, рыб.

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Новости Украины, Ботулизм, Днепр, Инфекция, Минздрав Украины.
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