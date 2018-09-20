Ситуация на востоке Украины: в рядах ВСУ есть раненый

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате боестолкновения украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединский и Водяное.

Кроме того, опорный пункт украинских войск у Крымского НВФ обстреляли вечером в среду из миномета 120-го калибра. Также под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция ООС неподалеку Луганского.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены трое боевиков.

"С начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – отметили в пресс-центре.