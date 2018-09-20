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На Львовщине массово отравились люди

Отравление
11:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Сколевской больнице госпитализировано 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции после празднования в местном ресторане.

Количество госпитализированных с отравлением после празднования в ресторане города Сколе Львовской области возросло. От начала заболевания в больницу попали 20 человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.

"Всего с начала заболевания госпитализированы 20 человек, в том числе 1 ребенок - 16 лет. Из них 19 человек (1 ребенок) - в инфекционное отделение Сколевской ЦРБ и 1 человек - Новороздольский ГБ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 19 сентября с Сколевской центральной районной больнице два человека были выписаны по требованию. В стационаре находится 18 человек: 17 - в Сколе, 1 - в Новом Роздоле. Состояние пациентов средней тяжести. В инфекционное отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализировали людей с симптомами острой кишечной инфекции. Среди пациентов есть лица, которые праздновали свадьбу в кафе "На горке" в городе Сколе 15 сентября 2018 года, другие в этом же кафе - день рождения 16 сентября 2018 года. Они употребляли разнообразные салаты, мясо, рыбу, десерты, а также арбуз.

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Новости Украины, Больница, Львовская область, Отравление, Ресторан, Сколе, Украина.
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