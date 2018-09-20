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Житель Козятина хранил дома 4000 патронов

Патроны
11:50 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: При обыске в квартире 39-летнего жителя Козятина было обнаружено более 4000 боевых патронов.

В Козятине Винницкой области молодой человек превратил свою квартиру в склад боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

"Правоохранители задержали 39-летнего жителя г. Козятин, в ходе санкционового обыска в квартире которого были обнаружены и изъяты 4 тысячи 316 огнестрельных патронов, которые он хранил без цели", — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За подобное правонарушение санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Оперативные действия в рамках скоординированных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, осуществляли сотрудники Калиновского ОП ГУНП Украины в Винницкой области.

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Новости Украины, Винницкая область, Козятин, Обыск, Патроны, Украина.
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