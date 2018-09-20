Во Львове коляска с годовалым ребенком застряла в лифте

Львовские полицейские вытянули коляску с годовалым ребенком, которая застряла в лифте. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

"Вчера около 19 часов патрульные получили вызов в одну из многоэтажек на улицу Щурата. Там на 7 этаже дома годовалый младенец застрял в лифте. Как выяснилось, женщина ехала в лифте вместе с двумя детьми, а когда вышла со старшим сыном - двери внезапно закрылись и внутри осталась годовалая девочка в коляске", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте вызова инспекторы обнаружили маму ребенка, в отчаянии пытавшуюся открыть дверь, так как девочка очень сильно плакала. После нескольких попыток лифт все же удалось открыть, и мама смогла забрать ребенка.

Как сообщалось ранее, в Днепре 18 сентября из окна 3-го этажа одной из школ Индустриального района города выпал ученик 1-го класса. Мальчик лишь чудом смог избежать серьезных повреждений. Падение ребенка затормозил рюкзак за спиной. Он зацепился за ветки деревьев и спас ему жизнь. Мальчик приземлился не на асфальт, а на грунт в палисаднике. Воспитательница повела 27 детей из класса к спальне. А Мирона в кабинете не заметила.