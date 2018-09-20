Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4512253-gschs-preduprezhdaet-o-pozharnoy-opasnosti.html
ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
15:15 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности (4 и 5 класс) ожидаются в ближайшие дни в ряде областей Украины согласно данным ГСЧС.
В четверг и в пятницу, 20 и 21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, большинстве районов Житомирской и Сумской областей Украины ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класс), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. 20 сентября в г.Киеве - высокий (4 класс) уровень пожарной опасности.
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