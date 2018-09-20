ГСЧС предупреждает о пожарной опасности

В четверг и в пятницу, 20 и 21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, большинстве районов Житомирской и Сумской областей Украины ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класс), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. 20 сентября в г.Киеве - высокий (4 класс) уровень пожарной опасности.