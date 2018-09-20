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ГСЧС предупреждает о пожарной опасности

Пожар
15:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности (4 и 5 класс) ожидаются в ближайшие дни в ряде областей Украины согласно данным ГСЧС.

В четверг и в пятницу, 20 и 21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, большинстве районов Житомирской и Сумской областей Украины ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. 20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класс), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности. 20 сентября в г.Киеве - высокий (4 класс) уровень пожарной опасности.

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Новости Украины, ГСЧС, Опасность, Пожар, Украина, Укргидрометцентр.
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