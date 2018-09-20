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В метро на "Площади Льва Толстого" умер человек

Станция "Площадь Льва Толстого"
15:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Мужчине стало плохо на станции "Льва Толстого" возле турникетов.

На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" возле турникетов мужчине пожилого возраста стало плохо.

Врачи, приехавшие на вызов, констатировали его смерть.

Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

"На станции "Льва Толстого" человеку стало плохо. Вызвали врачей, которые констатировали смерть", - сказала Н. Макогон.

Она добавила, что это пожилой мужчина, которому было 83 года.

Отмечается, что на станцию также прибыла полиция.

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Новости Украины, Киев, Метро, Нацполиция, Площадь Льва Толстого, Смерть.
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