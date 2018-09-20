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На Житомирщине похитили оружие со склада

АК-74
16:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Новограде-Волынском со склада воинской части похитили 5 пистолетов и 5 автоматов АК-74 с боеприпасами.

Военная прокуратура Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в расследовании похищения оружия из воинской части на Житомирщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

"В ночь на 20 сентября 2018 года после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в г. Новоград-Волынский, похищено группой неустановленных лиц оружие и боеприпасы, а именно: 5 пистолетов, 5 единиц автоматов АКС-74", - говорится в сообщении.

В результате 20 сентября 2018 года военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что в данный момент на месте совершения преступления работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа ГУ Нацполиции в Житомирской области, сотрудники отдела военной контрразведки Департамента КР СБУ и военной службы правопорядка. Также к проведению первоочередных следственных действий привлечены специалисты криминалистической и кинологической служб полиции, а также сотрудники УСБУ в Житомирской области.

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Новости Украины, Воинская часть, Новоград-Волынский, Оружие, Похищение, Склад.
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