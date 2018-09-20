СБУ остановила работу курорта Буковель - и фестиваля журналистов

Обыски и изъятия материалов проходят на разных предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "Укроп" Александром Шевченко.

СБУ заблокировала работу курорта "Буковель", где собрались почти 200 журналистов со всей Украины на фестиваль.

Как сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на странице в Facebook, обыски и изъятия материалов проходят на разных предприятиях, связанных с основателем курорта и одним из лидеров партии "УКРОП" Александром Шевченко.

"Журналистский фестиваль готовился полгода. Его организатор - Украинский журналистский фонд. В партнерстве мы от НСЖУ подготовили насыщенную программу мастер-классов на актуальные темы - освещение событий на Востоке Украины (военные-герои, волонтеры, патриоты), стандарты журналистики, развитие местных медиа и другие. Также запланирована церемония награждения победителей Творческого конкурса НСЖУ - лучшие журналисты, региональные медиа, самые активные ячейки Союза журналистов (20 номинаций)", - рассказал Томиленко.

"Теперь коллеги со всей Украины вблизи видят работу СБУ - и поддержки отечественного инвестора, и из уважения к граждан и журналистов в частности", - добавил он. Томиленко отметил, что в ближайшее время журналисты ждут "вменяемой реакции от СБУ".

Как сообщает издание "Галицкий корреспондент", обыски сегодня происходят параллельно во всех фирмах, которые имеют или имели отношение к Шевченко.

"...С выламыванием дверей, с взятием в заложники работников предприятий начались политически мотивированные "маски-шоу" и обыски на предприятиях и в квартирах сотрудников", - отметил Шевченко на странице в Facebook.

В Управлении службы безопасности в Ивано-Франковской области информацию подтвердили. "Это проводит центральный аппарат. Пока продолжаются следственные действия комментировать они не могут", - сказала "Галицком корреспонденту" пресс-секретарь Ивано-франковской СБУ Мария Рымар.