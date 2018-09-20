День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Рада проголосовала за новый состав ЦИК
Новости: Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Новости: Динамо - Астана 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Динамо - Астана 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: "Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
X

Экс-директор лагеря Виктория: Не хочу быть "козлом отпущения"

Экс-директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян
20:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Отстраненный директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян заявил, что у гособвинения нет никаких доказательств его виновности.

Отстраненный директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере "Виктория" повесить на него. Об этом он сообщил журналистам после судебного заседания, передает корреспондент УНН.

По его словам, у государственного обвинения нет никаких доказательств его виновности согласно статьи 270 УК Украины.

"Они это понимают, но круг виновников пожара в лагере значительно больше. Это или некомпетентность или... я оставляю многоточие, чтобы вы смогли самостоятельно догадаться, почему они больше никого не хотят привлечь к ответственности", - отметил Саркисян.

Кроме того, он отмечает, что его доля вины в трагедии, тоже есть, ведь он был директором учреждения, и на него были возложение определенные права и обязанности.

"В этом деле задействовано немало высокопоставленных лиц, но сделали больше виновным меня. Но я уверен, что справедливость восторжествует, и правда выплывет. Я не хочу быть "козлом отпущения". Их беззаконие будет остановлено. И даже если правоохранительные органы не смогут это сделать, есть еще Божий суд", - сказал Саркисян.

Сегодня директор лагеря рассказал, что сейчас эксперты находят кости погибшей девочки семьи Арпентий. Ее остатки год пролежали на пепелище, а потому возникает вопрос действительно квалифицированно ли было проведено расследование. В свою очередь, адвокат со стороны родителей Татьяна Сягровець отметила, что результаты экспертизы идентифицируют, чьи это останки и действительно ли они принадлежат погибшим девочкам.

Ранее сообщалось, как в сентябре прошлого года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. . 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Директор, Лагерь "Виктория", Одесса, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Во Львове коляска с годовалым ребенком застряла в лифте Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины Житель Козятина хранил дома 4000 патронов

Последние новости

Анджелина Джоли с детьми тайно встретилась с бывшим мужем Туск заявил, что план Великобритании по Brexit может подорвать единый рынок Белорусская группа Naviband представили песню на украинском языке (Видео)
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
20:13 Скарлетт Йоханссон удивила поклонников огромной татуировкой на спине
20:08 Днем на Донбассе боевики применяли запрещенное оружие
20:02 Гармаш добился необычного достижения
20:01 В Украине растет оборот розничной торговли
19:56 Тилль Линдеманн приедет в Киев с презентацией новой книги
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь