Экс-директор лагеря Виктория: Не хочу быть "козлом отпущения"

Отстраненный директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере "Виктория" повесить на него. Об этом он сообщил журналистам после судебного заседания, передает корреспондент УНН.

По его словам, у государственного обвинения нет никаких доказательств его виновности согласно статьи 270 УК Украины.

"Они это понимают, но круг виновников пожара в лагере значительно больше. Это или некомпетентность или... я оставляю многоточие, чтобы вы смогли самостоятельно догадаться, почему они больше никого не хотят привлечь к ответственности", - отметил Саркисян.

Кроме того, он отмечает, что его доля вины в трагедии, тоже есть, ведь он был директором учреждения, и на него были возложение определенные права и обязанности.

"В этом деле задействовано немало высокопоставленных лиц, но сделали больше виновным меня. Но я уверен, что справедливость восторжествует, и правда выплывет. Я не хочу быть "козлом отпущения". Их беззаконие будет остановлено. И даже если правоохранительные органы не смогут это сделать, есть еще Божий суд", - сказал Саркисян.

Сегодня директор лагеря рассказал, что сейчас эксперты находят кости погибшей девочки семьи Арпентий. Ее остатки год пролежали на пепелище, а потому возникает вопрос действительно квалифицированно ли было проведено расследование. В свою очередь, адвокат со стороны родителей Татьяна Сягровець отметила, что результаты экспертизы идентифицируют, чьи это останки и действительно ли они принадлежат погибшим девочкам.

Ранее сообщалось, как в сентябре прошлого года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. .