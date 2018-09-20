Днем на Донбассе боевики применяли запрещенное оружие

Боевики с утра совершили 5 обстрелов, в том числе с применением запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в вечерней сводке.

Как отмечается, днем боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского и Широкино. Опорные пункты украинских войск вблизи Лебединского обстреляли также из минометов 82-го калибра.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на совершение огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток допущено не было", - отметили в штабе.

Там добавили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.