Почти 19 млн грн убытков: Госрыбагентство подвело итоги первых 8 месяцев 2018-го

Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за 8 месяцев 2018 года. Рыбоохранными патрулями и органами рыбоохраны было проведено 17,1 тыс. рыбоохранных рейдов. В результате проведенных мероприятий выявлено 29 тыс. нарушений. Из обнаруженных нарушений 31,8% (9234) являются грубыми. Об этом сообщает UBR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках проводимой рыбоохранной деятельности было изъято 86 тонн биоресурсов и 35,2 тыс. запрещенных орудий лова. Задержаны 653 транспортные средства. За этот период составлено и направлено в суды 11,6 тыс. дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 271 дело направлено судами для открытия уголовных производств.

Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству от начала 2018 года, составила 18,7 млн грн. Из них 5 млн грн зафиксировало Азовское бассейновое управление и по 1,5 млн грн Черноморский и Киевский рыбоохранные патрули.

Наибольший вред рыбной отрасли нанесли нарушители в апреле-июне 2018 года - во время нерестового запрета. В этот период было разоблачено 11 тыс. правонарушений и изъято 33 тонны водных биоресурсов. Ущерб составил 6,2 млн грн.