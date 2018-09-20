День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости: Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Новости: Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: "Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
X

Почти 19 млн грн убытков: Госрыбагентство подвело итоги первых 8 месяцев 2018-го

Ловля рыбы
20:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Рыбхозяйству Украины нанесли ущерб почти на 19 млн гривен.

Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за 8 месяцев 2018 года. Рыбоохранными патрулями и органами рыбоохраны было проведено 17,1 тыс. рыбоохранных рейдов. В результате проведенных мероприятий выявлено 29 тыс. нарушений. Из обнаруженных нарушений 31,8% (9234) являются грубыми. Об этом сообщает UBR со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках проводимой рыбоохранной деятельности было изъято 86 тонн биоресурсов и 35,2 тыс. запрещенных орудий лова. Задержаны 653 транспортные средства. За этот период составлено и направлено в суды 11,6 тыс. дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 271 дело направлено судами для открытия уголовных производств.

Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству от начала 2018 года, составила 18,7 млн грн. Из них 5 млн грн зафиксировало Азовское бассейновое управление и по 1,5 млн грн Черноморский и Киевский рыбоохранные патрули.

Наибольший вред рыбной отрасли нанесли нарушители в апреле-июне 2018 года - во время нерестового запрета. В этот период было разоблачено 11 тыс. правонарушений и изъято 33 тонны водных биоресурсов. Ущерб составил 6,2 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Браконьеры, Госрыбагентство, Рыба, Рыбное хозяйство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности Во Львове коляска с годовалым ребенком застряла в лифте Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины

Последние новости

Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов Когда что-то пошло не так: смешные и суровые будни человека Экс-игрок "красных дьяволов": В Манчестер Юнайтед я жил в аду
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
03 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
04 Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
05 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости сегодня
21:40 Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра"
21:39 В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры
21:36 СМИ: Найдены новые подтверждения связи Петрова и Боширова к ГРУ
21:33 Козлова не сумела переиграть Путинцеву в 1\4 финала в Китае
21:25 Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь