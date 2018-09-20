В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги общей стоимостью 629 млн грн.

Как сообщает пресс-служба КГГА в четверг, капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения со скоростью 100 км/ч рассчитан на 15 месяцев.

По словам заместителя главы КГГА Дмитрия Давтяна, планируется улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и поменять освещение.

"Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Оно обязано предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ", - сказано в сообщении.

Общая сметная стоимость ремонта составляет 629 млн грн. Но по данным Д.Давтяна, в этом году будут выполнены только проектные работы стоимостью 6 млн грн.