День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости: Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Новости: Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: "Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
X

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

Ремонтные работы
21:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: КГГА намерена провести капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры стоимостью 629 млн грн.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги общей стоимостью 629 млн грн.

Как сообщает пресс-служба КГГА в четверг, капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения со скоростью 100 км/ч рассчитан на 15 месяцев.

По словам заместителя главы КГГА Дмитрия Давтяна, планируется улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и поменять освещение.

"Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Оно обязано предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ", - сказано в сообщении.

Общая сметная стоимость ремонта составляет 629 млн грн. Но по данным Д.Давтяна, в этом году будут выполнены только проектные работы стоимостью 6 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Проспект Степана Бандеры, Ремонтные работы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности Во Львове коляска с годовалым ребенком застряла в лифте Со здания мэрии Мукачево украли флаг Украины

Последние новости

Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов Когда что-то пошло не так: смешные и суровые будни человека Экс-игрок "красных дьяволов": В Манчестер Юнайтед я жил в аду
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
03 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
04 Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
05 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости сегодня
21:40 Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра"
21:36 СМИ: Найдены новые подтверждения связи Петрова и Боширова к ГРУ
21:33 Козлова не сумела переиграть Путинцеву в 1\4 финала в Китае
21:25 Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"
21:22 Смешные животные, которые готовы на все, чтобы привлечь внимание человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь