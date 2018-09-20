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СБУ об обысках в Буковеле: разоблачена масштабная коррупционная схема

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СБУ в Буковеле разоблачила масштабную коррупционную схему
22:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
ssu.gov.ua

Новости Украины: Пресс-центр СБУ объяснил оперативные действия сотрудников в Буковели разоблачением масштабной схемы присвоения должностными лицами средств Дорожного фонда.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски на территории туристического комплекса "Буковель" по делу о хищении средств Дорожного фонда.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Там просто эти коммерческие структуры, которые воровали из Дорожного фонда, разместились. Там они разместили свою бухгалтерию с тайным документам, на территории самого Буковеля", - сказала она.

По сообщению пресс-центра СБУ, сотрудники спецслужбы в рамках комплекса мероприятий по защите объектов транспортной инфраструктуры разоблачили масштабную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств Дорожного фонда.

Оперативники задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок «санкционировали» использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей. "Разрешения" предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП "Дорожный контроль качества". Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы, в частности, асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах, отметили в СБУ.

"Досудебное следствие установило, что необходимая сертификация заводов фактически не осуществлялась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. А согласно утвержденных актов выполненных работ, материалы оплачивались по нормативам высокого качества", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят санкционированные следственные действия.

Ранее пресс-служба ТК "Буковель" Оксана Островская сообщала, что работники СБУ 20 сентября проводят обыски в туристическом комплексе и "на всех предприятиях, связанных с народным депутатом Александром Шевченко".

По ее словам, обыски проводятся одновременно в дорожной компании ПБС и в ресторане "Сало" в Буковеле.

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Новости Украины, Буковель, Дорожный фонд, Расследование, СБУ.
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