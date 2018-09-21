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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП

ДТП
00:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Авария произошла на мосту на проспекте Победы в Киеве, есть пострадавший.

В Киеве пьяный водитель BMW без прав устроил ДТП на мосту на проспекте Победы, что пересекает проспект Палладина, вылетев на встречную полосу.

В результате аварии пострадал человек, передает корреспондент УНН.

"Нетрезвый водитель BMW двигался со стороны Академгородка по закрытой части дороги ..., вероятно, от удара его авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Toyota", - сообщили очевидцы.

По их словам, водителя Toyota госпитализировали. Насколько серьезно травмирован водитель пока неизвестно.

На месте работает полиция. Очевидцы отмечают, что водитель BMW не смог предоставить правоохранителям свои водительские права, поскольку их у него отобрали еще два года назад.

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Новости Украины, BMW, Toyota, Авария, ДТП, Киев, Пьяный водитель.
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