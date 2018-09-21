Ситуация на Донбассе: боевики ударили из артиллерии по мирному населению
Новости Украины: За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет.
За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.
Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.
На Луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.
Кроме того в четверг утром НВФ обстреливали с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино на Приазовье.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.
По данным украинской разведки, уничтожены двое боевиков, еще четверо ранены.
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.