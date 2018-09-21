Ситуация на Донбассе: боевики ударили из артиллерии по мирному населению

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.

На Луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.

Кроме того в четверг утром НВФ обстреливали с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино на Приазовье.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.

По данным украинской разведки, уничтожены двое боевиков, еще четверо ранены.

"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.