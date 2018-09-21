День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США расширили санкции против России: опубликован список
США расширили санкции против России: опубликован список
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

В Киеве начинают капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

Проспект Степана Бандеры
07:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: wikipedia.org

Новости Украины: Ремонт проспекта Степана Бандеры в Киеве затянется на пятнадцать месяцев.

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Утвержден проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги. В частности, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение", – рассказал профильный заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Как отмечается, капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения с расчетной скоростью 100 км/ч рассчитан на 15 месяцев.

"Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Она обязана предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сметная стоимость насчитывает 629 млн грн, хотя, по словам Д.Давтяна, в 2018 году будут сделаны только проектные работы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, КГГА, Киев, Проспект Степана Бандеры, Ремонт дорог.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Днем на Донбассе боевики применяли запрещенное оружие Экс-директор лагеря Виктория: Не хочу быть "козлом отпущения" СБУ остановила работу курорта Буковель - и фестиваля журналистов

Последние новости

Премьер Ирландии: Прогресса в переговорах о Brexit нет Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября Хирн назвал бой Кличко - Джошуа одним из самых драматичных поединков в истории
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
08:39 "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
08:26 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
08:15 Пойманы на горячем: смешные котики и их неудачные попытки кражи
08:12 Хацкевич прокомментировал старт Динамо в Лиге Европы
08:05 В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
Новости: МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина-2018
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь