В Киеве начинают капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Утвержден проект капитального ремонта проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги. В частности, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение", – рассказал профильный заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Как отмечается, капитальный ремонт этой магистральной улицы непрерывного движения с расчетной скоростью 100 км/ч рассчитан на 15 месяцев.

"Заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства указанного объекта определено коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Она обязана предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее чем десять лет, а также безусловное возвращение средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сметная стоимость насчитывает 629 млн грн, хотя, по словам Д.Давтяна, в 2018 году будут сделаны только проектные работы.