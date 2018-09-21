В Киеве в результате поджога сгорели шесть машин (Видео)

В ночь на четверг, 20 сентября, на охраняемой стоянке на улице Григоренко в Киеве сгорело шесть автомобилей. Как сообщает Информатор, пожар начался с Skoda Octavia общественного активиста, после чего пламя перебросилось на другие машины. Согласно имеющимся данным, неизвестные незаметно пробрались на территорию стоянки, облили капот автомобиля маслом и подожгли его. В результате пожара пострадали еще пять машин, которые находились рядом с подожженной. По словам активиста, таким образом ему могли отомстить за гражданскую позицию относительно нелегальной добычи песка в селе Пуховка, так как он неоднократно организовывал акции против незаконного бизнеса.