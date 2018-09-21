На Херсонщине военный воровал и продавал боеприпасы

Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым разоблачили и задержали при реализации боеприпасов и взрывчатых веществ военнослужащего одной из воинских частей в Херсонской области.

"Досудебным расследованием установлено, что в четверг, 20.09.2018, 43-летний солдат, находясь в с.Раденск Цюрупинского района Херсонской области, продал гражданину Д. боеприпасы и взрывчатые вещества (пластид и тротил в количестве около 600 гр., 1 РГД и 2 самодельных взрывных устройства, изготовленных из ВОГ-17)", - сообщает в пятницу пресс-служба военной прокуратуры.

Кроме того, правоохранители уже задокументировали факт предварительной реализации этим военным 3,4 кг пластида за денежное вознаграждение в сумме 5,2тыс. грн.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, проводится осмотр места происшествия и места проживания задержанного.

Военная прокуратура Херсонского гарнизона планирует уведомить военного о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет). Также готовится обращение в суд ходатайство об избрании бойцу меры пресечения в виде содержания под стражей.