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Ограбление инкассаторов в Одессе: разбойников поймали

Оперативный план "Сирена" снято
13:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессе задержаны разбойники, ограбившие инкассаторов и ранившие двоих из них.

В Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи, и ранила двоих из них.

В 12:00 оперативный план "Сирена" снят, злоумышленники задержаны", – написал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Позже в этот день в эфире телеканала "112.Украина" он сообщил, что сейчас сведения по данному факту вносятся в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины "разбой". Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Ранее в этот день отдел коммуникации полиции в Одесской области сообщил, что двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены.

В городе были введены оперативные планы "Сирена"и "Гром".

Р.Форостяк в эфире телеканала "112.Украина" подтвердил, что злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи.

"Инкассаторы, которые получили телесные повреждения, получили медицинскую помощь и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил он.

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Новости Украины, Инкассаторы, Ограбление, Одесса, Полиция.
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