В Киеве ограбили британского туриста

Возле отеля Royal Olimpic в центре столицы неизвестные избили и ограбили британского туриста.В полицию обратилась администратор отеля, расположенного на улице Госпитальной. С ее слов, двое неизвестных напали на иностранца прямо возле гостиницы. У него отняли мобильный телефон и бумажник с несколькими тысячами гривень и небольшой суммой в фунтах.

Потерпевшего доставили в ближайшую больницу для обследования. Правоохранители завели дело по ч.2 ст.186 УК Украины - Групповой грабеж (от 4 до 6 лет тюрьмы). Если окажется что у британца есть телесные повреждения, то дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст.187 УК Украины "Групповой разбой" (от 7 до 10 лет тюрьмы). По словам оперативников, преступники специально выбирают в качестве жертв иностранцев, потому как последние не знают языка и не сразу обращаются в полицию, что не дает задержать грабителей по горячим следам.