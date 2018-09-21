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"Кровавый элеватор" на Харьковщине вернулся в собственность фермера

"Кровавый элеватор" на Харьковщине вернулся в собственность фермера
15:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Заместитель министра юстиции Украины вручила владельцу фермерского хозяйства Александру Строгому копию приказа Минюста, возобновившего его право собственности.

Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу фермера с Харьковщины Александра Строгого, который обжаловал в Министерстве юстиции перерегистрацию его фермерского хозяйства на других лиц.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова во время пресс-конференции в пятницу.

"Мы упразднили решение государственного регистратора не на тех основаниях, что документы подделаны, поскольку, к сожалению или к счастью, это никогда для нас не является основанием для отмены регистрационного действия, ибо мы не можем предоставить этому оценку. Кажется, что представители другой стороны очень спешили. И, обычно, когда ведутся такие мошеннические регистрации, когда есть сомнения относительно подделки документов, обычно допускаются и ошибки", - сообщила Сукманова, информируя о результатах рассмотрения жалобы комиссией.

Среди ошибок, по ее словам, на основании которых комиссия упразднила регистрационное действие было то, что нотариальное удостоверение документов, дата этого нотариального удостоверения происходила позже, чем регистрационное действие. Кроме того, было установлено несоответствие названия фермерского хозяйства в некоторых документах, отсутствие подписи якобы "владельца" хозяйства на уставе.

Сукманова сообщила, что соответствующее изменение данных в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество произошло 7 сентября.

"Приказ Министерства юстиции был исполнен в тот же день, когда он подписан. И сейчас в реестре возобновлен правовой статус владельца, который был и сейчас является владельцем этого фермерского хозяйства. Физический контроль, насколько я понимаю, также остается за владельцем фермерского хозяйства", - добавила заместитель министра юстиции.

Во время пресс-конференции Сукманова вручила владельцу фермерского хозяйства Александру Строгому копию приказа Минюста, который возобновил его право собственности.

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