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Сотрудника прокуратуры избили на Закарпатье

Прокуратура Закарпатской области
16:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Посетитель прокуратуры Закарпатской области вступил в конфликт с сотрудником прокуратуры и нанес ему побои.

В помещении прокуратуры Закарпатской области мужчина нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

"Около 16:00 20 сентября 2018 года закарпатец, пытаясь повредить установленную систему пропускного режима в административное здание прокуратуры Закарпатской области, умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения в связи с выполнением этим работником своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

По факту умышленного причинения мужчиной телесных повреждений работнику правоохранительного органа в помещении прокуратуры Закарпатской области Ужгородским отделом полиции ГУНП в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины. В этом уголовном производстве сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

"Пропускной режим в органах прокуратуры установлен в соответствии с легитимными ограничениями, предусмотренными статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ни в коем случае не препятствует гражданам в реализации их права на получение законным способом информации, представляющей общественный резонанс", - отметили в прокуратуре.

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Новости Украины, Драка, Закарпатье, Конфликт, Прокуратура, Телесные повреждения.
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