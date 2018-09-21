Сотрудника прокуратуры избили на Закарпатье

В помещении прокуратуры Закарпатской области мужчина нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

"Около 16:00 20 сентября 2018 года закарпатец, пытаясь повредить установленную систему пропускного режима в административное здание прокуратуры Закарпатской области, умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения в связи с выполнением этим работником своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

По факту умышленного причинения мужчиной телесных повреждений работнику правоохранительного органа в помещении прокуратуры Закарпатской области Ужгородским отделом полиции ГУНП в Закарпатской области внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины. В этом уголовном производстве сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

"Пропускной режим в органах прокуратуры установлен в соответствии с легитимными ограничениями, предусмотренными статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ни в коем случае не препятствует гражданам в реализации их права на получение законным способом информации, представляющей общественный резонанс", - отметили в прокуратуре.