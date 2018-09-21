Автобус с детьми загорелся на Сумщине

В Сумской области на автодороге возле села Штеповка во время движения загорелся автобус, в котором ехали 20 детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении. Событие произошло в пятницу около 14.00.

Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись в один из лебединских санаторных заведений. Все они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и перебросился на оставленные в спешке вещи, отметили в полиции, добавив, что через полчаса администрация центра забрала детей другим автобусом, и сейчас они уже вернулись в Хоружевку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания.