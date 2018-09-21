Обнародовано видео дерзкого нападения на инкассаторов в Одессе (Видео)
Новости Украины: В Нацполиции обнародовали видео дерзкого нападения на инкассаторов в Одессе.
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал видео, на котором запечатлено сегодняшнее нападение на инкассаторов в Одессе.
Как отметил Аброськин в своем сообщении в Facebook, нападение произошло в пять утра.
Неизвестные с использованием неустановленного оружия совершили нападение на лиц, которые инкассировали платежный терминал для пополнения мобильных счетов.
Пострадавшие получили ранения, после чего преступники отобрали у них сумку с деньгами и исчезли.
"В настоящее время благодаря оперативной осведомленности оперативников Одесской области уже по горячим следам задержаны пять подозреваемых причастных к организации и именно нападения на потерпевших", - указал заместитель главы НПУ.
Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов компании по обслуживанию платежных терминалов мобильной связи.
По неофициальной информации, пятерых злоумышленников задержаны в Одессе и городе Черноморск Одесской области.