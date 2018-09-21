Обнародовано видео дерзкого нападения на инкассаторов в Одессе (Видео)

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал видео, на котором запечатлено сегодняшнее нападение на инкассаторов в Одессе.

Как отметил Аброськин в своем сообщении в Facebook, нападение произошло в пять утра.

Неизвестные с использованием неустановленного оружия совершили нападение на лиц, которые инкассировали платежный терминал для пополнения мобильных счетов.

Пострадавшие получили ранения, после чего преступники отобрали у них сумку с деньгами и исчезли.

"В настоящее время благодаря оперативной осведомленности оперативников Одесской области уже по горячим следам задержаны пять подозреваемых причастных к организации и именно нападения на потерпевших", - указал заместитель главы НПУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов компании по обслуживанию платежных терминалов мобильной связи.

По неофициальной информации, пятерых злоумышленников задержаны в Одессе и городе Черноморск Одесской области.