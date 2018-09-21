День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Новости: Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Новости: Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Мама Меган Маркл посетила презентацию кулинарной книги дочери
Мама Меган Маркл посетила презентацию кулинарной книги дочери
X

Одессе внук убил бабушку и выпрыгнул из окна

Одессе внук убил бабушку и выпрыгнул из окна
17:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Скриншот

Новости Украины: В Одессе 27-летний мужчина убил свою бабушку, а потом выпрыгнул из окна многоэтажного дома.

Мужчина в Одессе убил свою 73-летнюю бабушку, а потом выпрыгнул из окна многоэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело погибшего с травмами, характерными при падении с высоты.

Погибшим оказался 27-летний ранее судимый мужчина.

Он жил в одной из квартир многоэтажки вместе с бабушкой.

При осмотре указанного помещения полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

"Предварительно установлено, что ночью между родственниками возник конфликт. Внук нанес бабушке молотком рубленую рану по голове, от которого женщина умерла.

Мужчина, находясь в шоке от содеянного, решил покончить с собой и выпрыгнул из окна квартиры", - отметили в полиции.

По факту смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

По факту смерти женщины проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГУПН, Нацполиция, Одесса, Одесская область, Убийство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве ограбили британского туриста В харьковском СИЗО повесился подозреваемый в наркоторговле Ограбление инкассаторов в Одессе: разбойников поймали

Последние новости

Цыганков стал лучшим в игре против Астаны, Пиварич - худший СММ ОБСЕ констатирует регресс в разведении сил на Донбассе Джошуа - Поветкин: финальная дуэль взглядов (Видео)
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
18:05 Почту американских сенаторов атаковали хакеры
18:04 СМИ: Как Россия готовила побег Ассанжа из Британии
18:03 Партнер Роналду выбыл на месяц из-за травмы
17:57 Ученые США и Израиля: Почтовая площадь имеет историческое значение
17:43 Федерация футбола Испании против проведения матчей Примеры в США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Додона могут временно отстранить от должности
Додона могут временно отстранить от должности
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь