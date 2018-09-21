Одессе внук убил бабушку и выпрыгнул из окна

Мужчина в Одессе убил свою 73-летнюю бабушку, а потом выпрыгнул из окна многоэтажного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело погибшего с травмами, характерными при падении с высоты.

Погибшим оказался 27-летний ранее судимый мужчина.

Он жил в одной из квартир многоэтажки вместе с бабушкой.

При осмотре указанного помещения полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

"Предварительно установлено, что ночью между родственниками возник конфликт. Внук нанес бабушке молотком рубленую рану по голове, от которого женщина умерла.

Мужчина, находясь в шоке от содеянного, решил покончить с собой и выпрыгнул из окна квартиры", - отметили в полиции.

По факту смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

По факту смерти женщины проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.