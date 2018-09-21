Никому не говори, кто он: в Киеве откроют виртуальный памятник

Украинский проект Satoshi Nakamoto Republic разработал виртуальный памятник анонимному создателю биткоина Сатоши Накамото. "Монумент" будет установлен на месте бывшего памятника Ленину в Киеве.

Торжественное открытие состоится 29 сентября в 13:00, передает УНН со ссылкой на Anycoin.news.

"Этот день станет значимым в истории, началом новой эры виртуализации современных городов. Вас ждут конкурсы, подарки, фудкорт", — сообщают организаторы.

Увидеть инсталляцию можно будет с помощью мобильного приложения в дополненной реальности.

Виртуальный памятник в Киеве станет первым в рамках реализации глобального проекта создания Городов дополненной реальности под эгидой Satoshi Nakamoto Republic.

Средства на установку виртуального монумента в столице Украины перечислил инициатор проекта Александр Сорока.

"До конца 2018 года ещё два виртуальных образа Сатоши Накамото появятся в США. К инициативе подключилась компания Younk, первая в мире музыкальная блокчейн-платформа. Соучредители компании Павел Елизаров и Андрей Даховский стали основателями виртуальных памятников в Лос-Анджелесе и Майами", — сказано в сообщении.

Уточняется, что для участия в церемонии открытия в Киеве, нужно использовать пароль: "Никому не говори, кто он!".

Локация презентации: пересечение бульвара Тараса Шевченко и ул.Крещатик, перед Бессарабской площадью.

Украина пока не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. Этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум "неэтичным".