Крымский Титан: Украина готовит санкции против партнеров завода Фирташа

Правительство Украины готовит санкции против ряда компаний, которые являются партнерами завода "Крымский Титан" олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Liga.net.

Как заявили в МинВОТ, введение санкций против компаний, причастных к бизнесу Фирташа в Крыму, сделает невозможным их экономические отношения с Украиной и позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Евросоюза.

Проект санкций сейчас находится на проработке в органах государственной власти, затем будет вынесен на рассмотрение правительства на заседания СНБОУ.

Авторы инициативы также заявляют, что производство химической продукции на территории оккупированного Крыма угрожает жизни и здоровью украинцев.

Санкции готовят против компаний Letan Investments Limited (Кипр), ООО "Титанактив" (РФ), ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), Ohna Holdings Limited (Кипр), ООО "Химкомснаб" (РФ) и Tolexis Enterprises AG (Швейцария).

Так, реализацией продукции "Крымского Титана" занимались подконтрольная Фирташу швейцарская компания Tolexis Enterprises AG (в более 60 стран) и российская Химкомснаб. Первая - на европейский и российский рынки, указывая производителем продукции Юкрейниан кемикал продактс, вторая - исключительно на российский.

Снабжали же завод сырьем "Титановые инвестиции", "Титанактив", а также с 2017 года "Центр оптимальных технологий". После оккупации Россией Крыма в 2014 году Фирташ, чтобы избежать потери крымских активов, зарегистрировал в Москве компанию "Титановые инвестиции".

Однако уже в 2016 году указом президента Петра Порошенко Украина ввела санкции против "Титановых инвестиций".

Ранее на заводе Титан в Армянске произошел выброс загрязняющих веществ из-за пересохшего отстойника. С 14 сентября в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Экологическая катастрофа затронула и Херсонскую область.

18 сентября оккупанты пригрозили "национализировать" "Крымский Титан", если завод не сможет самостоятельно устранить последствия аварии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.