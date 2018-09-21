Во Львове будет установлен мемориальный знак хорватским воинам
Новости Украины: Мемориал будет посвящен хорватским воинам, погибшим в Первой мировой войне.
Сегодня в исполнительном комитете Львовского горсовета утвердили установление мемориального знака.
Мемориал будет посвящен хорватским воинам, которые погибли в Первой мировой войне.
В военчасти Лычаковского кладбища неподалеку от установленных австрийского и словенского памятников.
Об этом передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
В связи со 100-летием Первой мировой войны 1914-1918 гг по в ответ на просьбу Комитета Загреба Республики Хорватии, исполком Львовского городского совета разрешил установку небольшого мемориального знаков память хорватским воинам, которые погибли в Первой мировой войне.
Ранее Львовским областным советом был введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на всей территории Львовской области.