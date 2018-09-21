Во Львове будет установлен мемориальный знак хорватским воинам

Сегодня в исполнительном комитете Львовского горсовета утвердили установление мемориального знака.

Мемориал будет посвящен хорватским воинам, которые погибли в Первой мировой войне.

В военчасти Лычаковского кладбища неподалеку от установленных австрийского и словенского памятников.

Об этом передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В связи со 100-летием Первой мировой войны 1914-1918 гг по в ответ на просьбу Комитета Загреба Республики Хорватии, исполком Львовского городского совета разрешил установку небольшого мемориального знаков память хорватским воинам, которые погибли в Первой мировой войне.

Ранее Львовским областным советом был введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на всей территории Львовской области.