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Херсонская ОГА намерена обеспечить область чистой энергией

Андрей Гордеев
23:36 Пт, 21 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины: Глава ОГА подчеркнул, что первые проекты по строительству двух ветроэлектростанций мощностью 250 мвт и 110 мвт будут реализованы до конца 2018 года.

Около 700 жителей Херсонщины, которые сегодня вынуждены работать в том числе на предприятии "Титан" в Крыму, после реализации подписанных на форуме "Таврийские горизонты" инвестиционных проектов получат новые рабочие места у себя дома.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве по итогам подписания меморандумов в рамках инвестиционного форума "Таврийские горизонты" сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.

"До этого на "Титан" из Херсонской области были вынуждены ездить около 700 человек. Но после того, как мы реализуем в регионе энергетические проекты, мы не только создадим новые рабочие места, которые замещают людям работу на "Титане", но и обеспечим чистой электроэнергией как Херсон, так и всю Украину, которая зависит сегодня от энергорынка угля", - сказал Гордеев.

Даже больше, подчеркнул он, энергию, вырабатываемую новыми ветроэлектростанциями, можно будет выставлять на энергорынок Европы.

Как отметил председатель Херсонской ОГА, благодаря подписанным сегодня инвестиционным проектам о строительстве двух ветроэлектростанций общей мощностью 360 мегаватт будет решена проблема закольцевания энергосетей в регионе и обеспечена полная независимость Херсонской области.

Кроме того, при строительстве ветроэлектростанций будут задействованы рабочие кадры и строительные материалы из Херсонской области.

"Мы договорились с инвесторами, что во время строительства объектов будем максимально использовать материалы местных херсонских производителей. Это было наше принципиальное условие и инвесторы его выполнили. В результате мы имеем еще 1000 рабочих мест на строительстве объектов", - добавил Гордеев.

В пятницу в Киеве открылся 10-й международный инвестиционный форум "Таврийские горизонты". В этом году он впервые прошел в столице Украины. На форум прибыли около 600 участников из 30 стран. В рамках форума состоялось подписание меморандумов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 625 млн долларов.

Генеральным партнером форума выступает норвежская компания NBT AS. Также партнером мероприятия стало ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция".

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Новости Украины, "Чистая энергетика", Андрей Гордеев, Таврийские горизонты, Херсонская область, Херсонская ОГА.
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