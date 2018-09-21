Оккупанты уничтожают систему образования для украиноязычного населения Крыма

Оккупационная власть Крыма грубо нарушает права украинцев и крымских татар в сфере образования, права на использование родного языка и обеспечение свободы СМИ и лишает Украину доступа к своим объектам культурного наследия на аннексированном полуострове.

Об этом говорится в очередном докладе генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, обнародованном на официальном сайте Организации, сообщает пресс-служба МИД.

"Несмотря на Приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационная власть продолжает уничтожение системы образования для украиноязычного населения Крыма. Так, количество учеников, которые учатся на украинском языке, уменьшилось на 98% по сравнению с 2014 годом", - отмечается в документе.

В докладе констатируется отсутствие возможности для Украины доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и т. п. и фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоз культурных ценностей с территории Крыма.

Как отмечают авторы доклада, особое беспокойство вызывает состояние сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"В результате так называемых "реставрационных работ", осуществляемых оккупационными властями на его территории, существует реальная угроза утраты исторической и культурной подлинности этого объекта", - отмечается в докладе.

В документе подчеркивается необходимость налаживания эффективного мониторингового механизма ситуации в оккупированном Крыму и сообщается о консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО относительно формата введения прямого мониторинга в сфере компетенции Организации.

Доклад генерального директора будет рассмотрен на 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая состоится с 3 по 17 октября 2018 года в Париже.

Документ, содержащий актуальную информацию относительно ситуации во временном оккупированном Крыму, готовится дважды в год во исполнение решения Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

Доклад основывается на информации Секретариата ЮНЕСКО, материалах институциональных партнеров Организации, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совета Европы, ИКОМОС, "Amnesty International", а также данных украинской стороны.