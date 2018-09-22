Суд Москвы продлил арест двух крымскотатарских предпринимателей

Басманный районный суд г. Москвы продлил арест крымскотатарских предпринимателей Ресуля Велиляева и Али Бариева, которых обвиняют в "хранении и сбыте некачественных товаров".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Джемиль Темишев.

"Басманный суд г. Москвы продлил срок содержания под стражей Велиляеву Ресулю Рефатовичу и Бариеву Али Мустафаевичу до 25 декабря 2018 года", - сообщил Темишев.

Как отметил адвокат, в настоящее время арестованные предприниматели, также, как и ранее, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ("производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, 26 апреля российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети "Гузель" и дистрибьюторской компании "КрымОпт" в Белогорске. Обыски проводились также в домах крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Рэмзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зере Велиляева, а также их взрослых детей, которые живут отдельно.

После обысков российские силовики забрали Ресуля Велиляева и Али Бариева в управление Следственного комитета России по Крыму, где допрашивали более трех часов, а затем их вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что оккупационная власть Крыма усиливает давление на крымскотатарских предпринимателей с целью вытеснения их бизнеса с территории полуострова. В МИД Украины заявили, что обыски в Крыму дискриминируют крымских татар, и официальный Киев передаст в международные суды доказательства преступлений РФ.

Отметим, что Ресуль Велиляев является известным в Крыму бизнесменом, меценатом и основателем Благотворительного фонда имени Бекира Чобан-заде.