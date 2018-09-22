День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Проект Госбюджета не поддержат "Батькивщина" и Оппоблок
Проект Госбюджета не поддержат "Батькивщина" и Оппоблок
Новости: Суд Москвы продлил арест двух крымскотатарских предпринимателей
Суд Москвы продлил арест двух крымскотатарских предпринимателей
Новости: Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
Кличко о перспективах Усика в супертяжелом весе
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон 4 выпуск: на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
"Топ-модель по-украински": на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)
X

Суд Москвы продлил арест двух крымскотатарских предпринимателей

Суд
00:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам адвоката, защита намерена обжаловать это постановление в Московском городском суде.

Басманный районный суд г. Москвы продлил арест крымскотатарских предпринимателей Ресуля Велиляева и Али Бариева, которых обвиняют в "хранении и сбыте некачественных товаров".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Джемиль Темишев.

"Басманный суд г. Москвы продлил срок содержания под стражей Велиляеву Ресулю Рефатовичу и Бариеву Али Мустафаевичу до 25 декабря 2018 года", - сообщил Темишев.

Как отметил адвокат, в настоящее время арестованные предприниматели, также, как и ранее, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ("производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, 26 апреля российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети "Гузель" и дистрибьюторской компании "КрымОпт" в Белогорске. Обыски проводились также в домах крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Рэмзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зере Велиляева, а также их взрослых детей, которые живут отдельно.

После обысков российские силовики забрали Ресуля Велиляева и Али Бариева в управление Следственного комитета России по Крыму, где допрашивали более трех часов, а затем их вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что оккупационная власть Крыма усиливает давление на крымскотатарских предпринимателей с целью вытеснения их бизнеса с территории полуострова. В МИД Украины заявили, что обыски в Крыму дискриминируют крымских татар, и официальный Киев передаст в международные суды доказательства преступлений РФ.

Отметим, что Ресуль Велиляев является известным в Крыму бизнесменом, меценатом и основателем Благотворительного фонда имени Бекира Чобан-заде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Али Бариев, Джемиль Темишев, Оккупированный Крым, Ресуль Велиляев, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

СММ ОБСЕ констатирует регресс в разведении сил на Донбассе В Сумской области на автодороге загорелся автобус с 20 детьми и педагогами В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура

Последние новости

Супермодель Кейт Мосс появилась на обложке популярного британского издания У тренера СК Днепр-1 амбициозные планы на Кубок Украины В Секторе Газа убили палестинца
Сегодня читают
01 Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности
02 Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы
03 Бойко рассказал, как Маркевич отдавал свои деньги игрокам Днепра
04 Светлана Тарабарова растрогала поклонников очаровательным снимком с сыном
05 Британия усилит свой флот в Черном море
06 У марсохода возникли проблемы
Новости сегодня
00:07 Шатерникова рассказала об "изюминках" Конгресса WBC в Киеве
23:57 Рабы технологий: смешные люди, которые не могут без своих гаджетов
23:51 Протесты в секторе Газа: Израиль открыл огонь
23:49 Оккупанты уничтожают систему образования для украиноязычного населения Крыма
23:45 Врачи рассказали, почему вредно спать на животе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин уверен, что у пророссийской власти нет шансов
Климкин уверен, что у пророссийской власти нет шансов
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Евпатории развернули третий дивизион С-400
В Евпатории развернули третий дивизион С-400
Новости: Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон
Суд отклонил апелляцию французского глянца относительно обнаженных снимков Кейт Миддлтон
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь