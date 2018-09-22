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Гимн, молитва и минута молчания: как на Прикарпатье школы будут начинать неделю

Как на Прикарпатье школы будут начинать неделю
10:38 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Ивано-Франковский облсовет принял решение для школ начинать неделю в с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим и совместной молитвы.

Ивано-Франковский облсовет рекомендовал руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим за независимость страны и совместной молитвы.

Такое решение было принято на 23-й сессии облсовета в пятницу, сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание Блиц-Инфо.

Отмечается, что депутаты рассмотрели вопрос "О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи".

Как отметил депутат-свободовец Василий Сенатович, облсовет рекомендует руководителям учебных заведений еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в чествование памяти погибших за независимость и целостность Украины. По словам депутата, подобное решение уже принимали в других областях.

Коллега Сенатович по фракции Оксана Тебешевська такое предложение поддержала, впрочем предложила изменить название проекта решения на "О выполнении государственного гимна Украины перед началом занятий в учебных заведениях области".

Другой депутат Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах."

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч отметил, что замечание скорее касается образования, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.

Попович с таким предложением согласился, однако предложил добавить к этому решению пункт о совместном выполнении молитвы перед началом занятий.

"В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевськой, и Поповича о совместной молитве", - сообщает издание.

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Новости Украины, Гимн Украины, Ивано-Франковская область, Молитва, Облсовет, Школа.
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