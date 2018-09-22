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Сплошной яблочный "ковер": на трассе Киев-Харьков перевернулась фура

Перевернулась фура с яблоками
12:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/KyivOperativ/

Новости Украины: На трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, движение транспорта на некоторое время было перекрыто.

На 120 километре трассы Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта. Об этом сообщается в групе "Киев оперативный" в Facebook.

Как видно на фото, в результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер". В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в конце августа на Днепровской набережной в Киеве посреди дороги перевернулась фура со "свежим" асфальтом. Содержимое грузовика высыпалось прямо на дорогу. 

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Новости Украины, Перевернулась, Перевернулась фура с яблоками, Траса Киев-Харьков, Фура, Яблоки, Яблочный ковер.
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