Сплошной яблочный "ковер": на трассе Киев-Харьков перевернулась фура

На 120 километре трассы Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта. Об этом сообщается в групе "Киев оперативный" в Facebook.

Как видно на фото, в результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер". В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в конце августа на Днепровской набережной в Киеве посреди дороги перевернулась фура со "свежим" асфальтом. Содержимое грузовика высыпалось прямо на дорогу.