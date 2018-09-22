Россиянин попросил политического убежища в Украине

Гражданин Российской Федерации попросил убежища в Украине из-за преследования со стороны российских спецслужб за политические и религиозные взгляды. Соответствующая информация обнародована на сайте Государственной пограничной службы.

"Сегодня ночью пограничники отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского отряда с помощью прибора ночного видения задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно попасть в Украину, перейдя границу вне пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения фильтрационных мероприятий задержан 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился к правоохранителям с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

Он пояснил, что у себя на родине подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды.

За то, что он был объявлен в федеральный розыск, и из-за существующого риска быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, мужчина решил попасть в Украину незаконным путем, пересекая государственную границу на его "зеленом" участке. Продолжаются процессуальные действия. В ближайшее время установленным порядком мужчина будет передан компетентным органам, говорится в сообщении ГПСУ.