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На Волыни нетрезвый водитель сбил женщину с детьми

На Волыни пьяный водитель сбил женщину с детьми
14:20 Сегодня Телеграф
УНН
autonews.ua

Новости Украины: В Ратном на Волыни автомобиль "ВАЗ" сбил женщину с двумя малолетними детьми, которые двигались в попутном направлении.

Вчера вечером в райцентре Ратно Волынской области автомобиль "ВАЗ" сбил женщину с двумя малолетними детьми, которые двигались в попутном направлении. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Волынской области, передает УНН.

"ДТП произошло в 20 часов. Автомобиль "ВАЗ", под управлением 33-летнего жителя райцентра, совершил наезд на 30-летнюю жительницу села Броды этого же района и двух детей 8 и 5 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате наезда женщина и 8-летний ребенок получили телесные повреждения, их госпитализировали в отделение реанимации центральной райбольницы. Меньшей ребенку оказали медицинскую помощь. Правоохранители установили, что водитель-правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (по решению правил управления транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, ВАЗ, Волынь, ДТП, Ратное.
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