ВСУ укрепили позиции у Золотого на Донбассе

Военные части Объединенных сил укрепились вблизи населенного пункта Золотое.

Соответствующая информация обнародована на странице ООС в Facebook.

"Военные части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, которые обороняются на первом оборонительном рубеже, указывают в ООС.

Народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook написал, что в результате проведенной операции Объединенные силы вернули под контроль почти 40 га территории.

Отмечается. что в последнее время (после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4) боевики, используя северо-западную часть населенного пункта Золотое-5, которая находится в "серой зоне", значительно активизировали обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Золотое-4.

Операция по освобождению хутора Вольный прошла без потерь среди украинских бойцов.