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ВСУ укрепили позиции у Золотого на Донбассе

ВСУ
14:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook ООС

Новости Украины: Украинские военные взяли под контроль хутор вблизи Золотого, обошлось без потерь.

Военные части Объединенных сил укрепились вблизи населенного пункта Золотое.

Соответствующая информация обнародована на странице ООС в Facebook.

"Военные части Объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, которые обороняются на первом оборонительном рубеже, указывают в ООС.

Народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook написал, что в результате проведенной операции Объединенные силы вернули под контроль почти 40 га территории.

Отмечается. что в последнее время (после взятия Объединенными силами под контроль населенного пункта Золотое-4) боевики, используя северо-западную часть населенного пункта Золотое-5, которая находится в "серой зоне", значительно активизировали обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Золотое-4.

Операция по освобождению хутора Вольный прошла без потерь среди украинских бойцов.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Золотое, ООС, Украина.
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