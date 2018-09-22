Пенсионер устроил пожар на газопроводе и погиб на окраине Сум

В Сумах на газопроводе произошла авария с последующим пожаром, неподалеку от эпицентра огня найден обгоревший труп пожилого мужчины, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

По информации полиции, 21 сентября в 18.43 в дежурную часть поступило сообщение об аварии на газораспределительной сети высокого давления в районе Барановка, что на окраине Сум.

Прибывшие на место происшествия руководство областной и городской полиции, а также следственно-оперативная группа обнаружили там специалистов газовой службы и пожарных, которые пытались ликвидировать пожар, причем столб огня достигал 10 метров. Поэтому сразу осмотреть место происшествия полицейским не удалось.

"Около четырех утра в полицию поступило сообщение, что в доме неподалеку от места происшествия нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком", - говорится в сообщении.

"Когда пожар на газопроводе потушили, сотрудники полиции обнаружили повреждения засова газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов. Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший… получил смертельные ожоги", - цитирует отдел коммуникации начальника Сумского отдела полиции Павла Карабуту.

В полиции квалифицировали происшествие по ст. 115 (умышленное убийство, с отметкой "несчастный случай") и ч. 1 ст. 292 УК Украины (повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность жизни людей).