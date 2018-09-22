Как активисты ломали стройку дельфинария на одесском пляже Ланжерон (Видео)

Активисты ряда патриотических организаций снова, как и неделю назад, пришли на Ланжерон, чтобы остановить незаконное, по их мнению, строительство "реабилитационно-оздоровительного центра дельфинотерапии".

Среди них - члены "Национального корпуса", "Свободы", "Сокола", "Уличного фронта" и других, преимущественно праворадикальных групп и объединений.

Они сломали забор стройки и прошли на территорию, передает "Думская".

Видеотрансляция происходящего возле дельфинария.

В 12:50 вмешалась полиция. Правоохранители встали кордоном между активистами и стройкой, но протестующие обошли объект со стороны моря и начали ломать забор уже там.

В 13:00 полиция перестроилась и снова встала между стройкой и протествующими. В ход пошли газовые баллончики и петарды.

В 13:25 активисты принесли выломанные секции забора ко входу в дельфинарий, после чего разошлись. Сама стройка не пострадала.