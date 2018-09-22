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Братья устроили бизнес по продаже в РФ запчастей к ракетным системам

Место преступления
16:20 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Военная прокуратура

Новости Украины: Двое братьев продавали России украденные запчасти к ракетным системам.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Россию запчастей и комплектующих к ракетным системам.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Злоумышленники поставляли в РФ системы управления реактивными снарядами, системы навигации и связи, которые были похищены непосредственно со складов воинских частей, где они хранились, или сняты с боевой техники.

В прокуратуре отметили, что из двух братьев - организаторов группы был задержан один.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в Российскую Федерацию указанное оборудование для дальнейшего производства продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора.

Также установлено, что среди изъятого при передаче в РФ оборудования - диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "Компарус", производителем которой является ракетно-космический завод "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (г. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерных, курсовом и глиссадных модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "КУРС-93-М".

"По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов воинских частей и снималось с боевой техники, что будет проверено в ходе дальнейшего проведения досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что изготовленное с установлением комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования его против украинских военных на Донбассе.

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписку с заказчиками из Российской Федерации, а также значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного использования, в том числе четыре специальных комплекса автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Второго организатора преступной группы объявлены в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации" - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Новости Украины, Донбасс, Ракетные системы, РФ, Украина.
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