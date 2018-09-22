СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе колонну из 10 грузовиков РФ

Беспилотник Наблюдательной миссии ОБСЕ обнаружил в неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.

Об этом говорится в отчете миссии по данным на 17 сентября.

"При помощи БПЛА СММ дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом районе были зафиксированы 8 августа", - напомнили в ОБСЕ.

По сообщению наблюдателей, также на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода.

"93 единицы (вооружение - ред.) - в течение двухнедельного периода, из которых 56 в неподконтрольных правительству районах", - заявили в миссии.