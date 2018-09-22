День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина играет важную роль на восточном фланге НАТО
Порошенко: Украина играет важную роль на восточном фланге НАТО
Новости: Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости: Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в пятом выпуске
X

На псевдовыборах главы "ЛНР" появился первый кандидат

Леонид Пасечник,
20:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: На оккупированной Луганщине собираются провести "выборы" главы региона, первым кандидатом стал Леонид Пасечник.

Главарь пророссийских боевиков на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник, который временно исполняет свое обязанности, 22 сентября заявил о намерении баллотироваться на пост главы т.н. "ЛНР" на предстоящих незаконных выборах, назначенных на 11 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на онлай-ресурсы боевиков.

В так называемом "ЦИК ЛНР" ранее заявили, что уже получили сообщение от 8 лиц о намерении баллотироваться на "выборах".

Отметим, что пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

Осенью 2017 года главарь пророссийских боевиков Луганщины Игорь Плотницкий внезапно подал в отставку после мятежа. Его место занял бывший глава "МГБ" Леонид Пасечник, известный по позывным "Магадан". Он в свое время работал в СБУ и даже был награжден медалью от Виктора Ющенко за успешное выполнение операции. Предполагается, что еще до 2006 года Пасечника завербовала ФСБ РФ. Кроме того, был замешан в ряде коррупционных схем и имел отношение к крышеваниб контрабанды. Вероятно, Пасечник был куратором убийств неугодных луганском "фюреру" руководителей бандформирований, в том числе Алексея Мозгового и Александра Беднова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Леонид Пасечник, ЛНР, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве горят Русановские сады, слышны взрывы баллонов с химией ВСУ укрепили позиции у Золотого на Донбассе На Волыни нетрезвый водитель сбил женщину с детьми

Последние новости

Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6 Легендарный Роналдо хочет вернуться в футбол Вице-премьер: закарпатцы первыми пострадают от действий Венгрии
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
21:50 ФСБ РФ: корабли ВМС Украины у Крыма под сопровождением береговой охраны
21:47 Ради парня девушка сделала 30 пластических операций, а теперь жалеет об этом (Фото)
21:42 Моника Белуччи снялась для юбилейного номера известного журнала
21:40 Шальке Коноплянки уступил Баварии
21:26 Макрон просит граждан Македонии на референдуме решить вопрос названия страны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
В Армянске хотят отменить режим чрезвычайной ситуации
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь