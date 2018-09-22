На псевдовыборах главы "ЛНР" появился первый кандидат

Главарь пророссийских боевиков на оккупированной части Луганщины Леонид Пасечник, который временно исполняет свое обязанности, 22 сентября заявил о намерении баллотироваться на пост главы т.н. "ЛНР" на предстоящих незаконных выборах, назначенных на 11 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на онлай-ресурсы боевиков.

В так называемом "ЦИК ЛНР" ранее заявили, что уже получили сообщение от 8 лиц о намерении баллотироваться на "выборах".

Отметим, что пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.

Осенью 2017 года главарь пророссийских боевиков Луганщины Игорь Плотницкий внезапно подал в отставку после мятежа. Его место занял бывший глава "МГБ" Леонид Пасечник, известный по позывным "Магадан". Он в свое время работал в СБУ и даже был награжден медалью от Виктора Ющенко за успешное выполнение операции. Предполагается, что еще до 2006 года Пасечника завербовала ФСБ РФ. Кроме того, был замешан в ряде коррупционных схем и имел отношение к крышеваниб контрабанды. Вероятно, Пасечник был куратором убийств неугодных луганском "фюреру" руководителей бандформирований, в том числе Алексея Мозгового и Александра Беднова.