СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"

В аннексированном Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации после выброса химикатов на заводе "Крымский титан".

Об этом в комментарии "ТАСС" сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, передает 112.

"Снят режим ЧС, сегодня все нормально, с повышением температур небольшой фон присутствует, но с воскресенья ожидается похолодание, и уверены, что все это будет в норме. Сегодня никаких оснований для ЧС нет. Все мероприятия, связанные с очисткой водой поверхностей тротуаров, дорог в городе Армянске, мероприятия, связанные с завозом известковых растворов на кислотонакопитель, продолжаются", - сказал Аксенов.

Как ранее сообщалось, в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выброса химических веществ на заводе "Титан" в Крыму.

Напомним, в городе Армянске на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Сначала представители оккупационной власти не признавали проблемы, однако 4 сентября "крымская власть" впервые заявила, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и близлежащих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе. В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек. Также сообщалось, что из-за выбросов химикатов пострадал 61 украинский пограничник.

КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" были временно закрыты на въезд в Крым из-за химических выбросов завода "Крымский титан". Часть пограничников оставалась на КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" для оказания помощи желающим выехать из Крыма. Сегодня в ГосЧС сообщили, что "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом с 15 сентября возобновят свою работу после выброса химикатов на крымском заводе "Титан".