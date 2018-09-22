ОБСЕ: Боевики на Донбассе перемещают тяжелую технику с нарушением линии отвода

На оккупированной территории Донбасса украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано перемещение боевиками значительного количества тяжелого вооружения размещенного за пределами выделенных мест хранения с нарушением линий отвода, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 21 сентября 2018 года, на временно оккупированной территории в очередной раз зарегистрировано значительное количество тяжелого вооружения неустановленного типа вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода", – говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук в субботу вечером со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

Так, в Бугаевке зафиксированы: танки - 26 единиц; РСЗО - 1 единица; прицепная артиллерия - 26 единиц; боевые бронированные машины - 75 единиц; ЗРК - 4 единицы.

В Шимшиновке: танки - 20 единиц; прицепная артиллерия - 1 единица; боевые бронированные машины - 27 единиц.

В Мирном: танки - 19 единиц; прицепная артиллерия - 21 единица;

Кроме того отмечается, что боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

"Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе Верхнешироковского", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение 21 сентября 2018 украинской стороной СЦКК совместно с СММ ОБСЕ осуществлены координация и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях.

"В Авдеевке начаты аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода, возникших вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов местных жителей, а также по обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В Станице Луганской продолжаются ремонтные работы на распределительной сети водопровода. В селе Артема осуществляется ремонт линий электропередач Петровского водозабора. В населенном пункте Золотое-4 начаты работы по восстановлению линии электропередач", – проинформировали в пресс-центре.