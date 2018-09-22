День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Новости: Оккупанты этапировали политзаключенного Лимешко в Ставропольский край
Оккупанты этапировали Лимешко в Ставропольский край
Новости: Джошуа нокаутировал Поветкина
Джошуа нокаутировал Поветкина
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

Оккупанты этапировали политзаключенного Лимешко в Ставропольский край

Геннадий Лимешко
23:51 Сб, 22 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Крымского политзаключенного Лимешко этапировали в Ставропольский край.

Осужденного в аннексированном Крыму фигуранта "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешко этапировали в Ставропольский край России.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на жену осужденного Ирину Лимешко.

"Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на-Дону, чтобы он встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии! Также обращусь в Министерство иностранных дел Украины о предоставлении мужу адвоката, который бы навещал его в колонии и держал связь с семьей!" – отметила она.

Как сообщалось ранее, 24 июля оккупационный суд в Крыму, который рассмотрел апелляцию фигуранта дела "крымских диверсантов" Геннадия Лимешко, оставил без изменений вынесенный ему приговор.

Судакский городской суд в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ" и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Лимешко был задержан в августе 2017 года. ФСБ утверждала, что он является "агентом СБУ" и прибыл в Крым для совершения диверсий, в частности, якобы он собирался "пилить столбы линии электропередач вдоль Судакской трассы". Тем не менее, обвинение ему было выдвинуто в незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Отягчающим обстоятельством суд признал мотив "политической вражды" в связи с аннексией Крыма, из-за которой Лимешко якобы согласился на совершение диверсий.

Украинец признал вину, заключил неформальное соглашение со следствием, однако в материалах дела официального подтверждения этому нет, что позволило обвинению запросить для Лимешко восемь с половиной лет. Суд снизил срок на полгода из-за малолетней дочки. Во время апелляции защита считает, что приговор первой инстанции "не соответствует тяжести преступления" и попросила снизить срок до четырех лет.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года в связи с несоответствием занимаемой должности. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Геннадий Лимешко, Ирина Лимешко, Оккупированный Крым, ФСБ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Как активисты ломали стройку дельфинария на одесском пляже Ланжерон (Видео) Братья устроили бизнес по продаже в РФ запчастей к ракетным системам Пенсионер устроил пожар на газопроводе и погиб на окраине Сум

Последние новости

Диетологи рассказали, какая диета самая опасная для здоровья Высокая мода в контрастных черно-белых портретах известного фотографа (Фото) Певица Шер призналась, с каким голливудским актером у нее был роман
Сегодня читают
01 Джошуа - Поветкин: события боя
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
04 Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
05 Паспортный скандал: давление Венгрии на Украину отвечает интересам РФ
06 Певица Шер призналась, с каким голливудским актером у нее был роман
Новости сегодня
00:47 Нарочно не придумаешь: Забавные снимки, снятые в самый подходящий момент
00:42 Врачи рассказали, почему нужно регулярно есть сыр
00:34 В Китае создали электронную кожу, реагирующую на мельчайшие раздражители
00:16 Как отличаются спальни жителей разных стран мира (Фото)
00:11 Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США
Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь