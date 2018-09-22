Оккупанты этапировали политзаключенного Лимешко в Ставропольский край

Осужденного в аннексированном Крыму фигуранта "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешко этапировали в Ставропольский край России.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на жену осужденного Ирину Лимешко.

"Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на-Дону, чтобы он встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии! Также обращусь в Министерство иностранных дел Украины о предоставлении мужу адвоката, который бы навещал его в колонии и держал связь с семьей!" – отметила она.

Как сообщалось ранее, 24 июля оккупационный суд в Крыму, который рассмотрел апелляцию фигуранта дела "крымских диверсантов" Геннадия Лимешко, оставил без изменений вынесенный ему приговор.

Судакский городской суд в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ" и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Лимешко был задержан в августе 2017 года. ФСБ утверждала, что он является "агентом СБУ" и прибыл в Крым для совершения диверсий, в частности, якобы он собирался "пилить столбы линии электропередач вдоль Судакской трассы". Тем не менее, обвинение ему было выдвинуто в незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Отягчающим обстоятельством суд признал мотив "политической вражды" в связи с аннексией Крыма, из-за которой Лимешко якобы согласился на совершение диверсий.

Украинец признал вину, заключил неформальное соглашение со следствием, однако в материалах дела официального подтверждения этому нет, что позволило обвинению запросить для Лимешко восемь с половиной лет. Суд снизил срок на полгода из-за малолетней дочки. Во время апелляции защита считает, что приговор первой инстанции "не соответствует тяжести преступления" и попросила снизить срок до четырех лет.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что задержанный в аннексированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года в связи с несоответствием занимаемой должности. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".