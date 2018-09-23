Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии

Вечером в субботу, 22 сентября, неизвестными было совершено нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Пострадавший госпитализирован, сообщило местное издание "Думская".

"Сегодня вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика… Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на жену пострадавшего.

Издание отмечает, что пострадавший неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Коллега О.Михайлика Александр Солонтай на своей странице в Фейсбук сообщил, что состояние пострадавшего критическое.

Как сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пострадавший сам обратился за помощью к сотрудникам полиции.

"У него ранение плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", – цитирует Р.Форостяка "Думская".

Врач Еврейской больницы заявили, что сердце О.Михайлика в результате обстрела не задето.

"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задело. Но пуля там есть. Пациент выводится из состояния шока, когда его состояние будет стабильным, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.