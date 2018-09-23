День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Новости: ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
Новости: Джошуа нокаутировал Поветкина
Джошуа нокаутировал Поветкина
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии

Олег Михайлик
05:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе на общественного активиста Михайлика совершено нападение, ранен, находится в критическом состоянии.

Вечером в субботу, 22 сентября, неизвестными было совершено нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Пострадавший госпитализирован, сообщило местное издание "Думская".

"Сегодня вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика… Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером со ссылкой на жену пострадавшего.

Издание отмечает, что пострадавший неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Коллега О.Михайлика Александр Солонтай на своей странице в Фейсбук сообщил, что состояние пострадавшего критическое.

Как сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пострадавший сам обратился за помощью к сотрудникам полиции.

"У него ранение плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", – цитирует Р.Форостяка "Думская".

Врач Еврейской больницы заявили, что сердце О.Михайлика в результате обстрела не задето.

"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задело. Но пуля там есть. Пациент выводится из состояния шока, когда его состояние будет стабильным, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Активист, Нападение, Одесса, Олег Михайлик.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Как активисты ломали стройку дельфинария на одесском пляже Ланжерон (Видео) Братья устроили бизнес по продаже в РФ запчастей к ракетным системам Пенсионер устроил пожар на газопроводе и погиб на окраине Сум

Последние новости

В Китае создали электронную кожу, реагирующую на мельчайшие раздражители Как отличаются спальни жителей разных стран мира (Фото) Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей
Сегодня читают
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 Джошуа - Поветкин: события боя
03 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
04 Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
05 Китай вызвал посла США
06 Паспортный скандал: давление Венгрии на Украину отвечает интересам РФ
Новости сегодня
05:35 Госдеп: КНДР применяет обманную тактику для уклонения от санкций ООН
05:06 Теракт на военном параде: Иранский МИД вызвал послов европейских стран
04:02 Место, где встретились Восток и Запад: Правда и мифы о Гонконге (Фото)
03:21 Для тех, кто уже скучает по лету: Пляжи, на которых стоит побывать (Фото)
02:30 Необычные винтажные телевизоры, поражающие своим дизайном (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США
Китай вызвал посла США
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь