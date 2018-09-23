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В Черноморске горело зернохранилище

Пожарные
17:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пожарные ликвидировали возгорание в зернохранилище на территории порта Черноморск в Одесской области, количество испорченного зерна пока неизвестно.

В морском торговом порту "Черноморск" Одесской области произошло возгорание зерна в хранилище. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 22 сентября в службу спасения "101" поступило сообщение о сильном задымлении в хранилище с зерном на территории порта. По прибытию на место вызова спасатели установили, что в силосе возникло сильное задымление и происходит тление зерна пшеницы. Пожарные быстро локализовали пожар, но полостью ликвидировать тление удалось только утром 23 сентября.

"Тление зерна было ликвидировано примерно к 9.30 путем отгрузки зерна из силоса по конвейерной ленте и проливки", - говорится в сообщении. Всего к ликвидации пожара от ГУ ДСНС Украины в Одесской области привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. О количестве испорченного зерна не сообщается.

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Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Зерно, зернохранилище, Одесская область, Пожар, Черноморск.
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