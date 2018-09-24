Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4525402-odna-iz-stantsiy-kievskogo-metro-vremenno-izmenit-rezhim-rabotyi.html
Одна из станций киевского метро временно изменит режим работы
00:27 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Станция метро Киева "Политехнический институт" с 24 сентября на протяжении 10 рабочих дней по утрам будет закрыта на вход.
В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" предупреждают, что в период с 24 сентября по 5 октября изменится режим работы станции "Политехнический институт" (М1, "Красная линия") в связи с необходимостью ремонта эскалатора.
"С 7:45 до 10:25 в рабочие дни станция закрывается на вход. Во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе", - говорится в сообщении, обнародованном на странице метрополитена в соцсети Фейсбук.
В связи с этим в КП призвали пассажиров, которые едут утром с "Политехнического института", переориентировать свои маршруты на станции "Шулявская", "Лукьяновская" или "Вокзальная".
Телеграф