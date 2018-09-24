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Обострение на Донбассе: противник все чаще применяет запрещенное вооружение

Зона ООС
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: За прошедшие сутки в районе проведения ООС террористы 35 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, 13 раз применив запрещенное вооружение.

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС обострилась, но оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

“Оккупанты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино”, - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск.

Опорные пункты украинских войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120-го калибра. По позициям возле этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении оккупанты применили тяжелое вооружение больше всего – 10 раз. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще четверо ранены.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе – из тяжелого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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