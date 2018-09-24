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Россия готовит учения в аннексированном Крыму

Черноморский флот
09:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и 10 кораблей Черноморского флота примут участие в аннексированном Крыму.

Более 50 самолетов и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России и в оккупированном Крыму.

Об этом в понедельник заявил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, сообщают “Крым.Реалии”.

По его словам, в совместных учениях примут участие более тысячи военнослужащих объединения (4-й армии ВВС и ПВО). Кроме того, будут задействованы более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации а также около 10 кораблей Черноморского флота.

В частности, в ходе учений эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов Опук и Чауда.

Как сообщалось, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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Новости Украины, Аннексия Крыма, Военные учения, Крым, Россия, Черноморский флот.
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